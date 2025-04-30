خارجية أذربيجان تصدر بيانا بشأن التوتر بين الهند وباكستان

باكو، 1 مايو، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن التوتر بين الهند وباكستان.

وأعربت الخارجية الأذربيجانية فيه عن قلقها بالتوتر الناشب بين الهند وباكستان عقب الهجوم الواقع في بهلغام فيما دعت للتحلي بالحيطة والحوار البناء من اجل إزالة التوتر الطارئ.

عبرت الخارجية الأذربيجانية عن اعتقادها أن سبيل حل التوتر يمر من خلال حوار ومفاوضات جوهرية على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في البيان إنها تتوقع أن يلجأ الطرفان إلى تسخير قنوات دبلوماسية لقاءَ السلام والتعاون ومن اجل حماية رفاه شعبيهما ومنطقة أوسع مع الإقرار بالمصلحة المشتركة والمتبادلة في الاستقرار الإقليمي.