ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران والدة البطل الوطني بولاد هاشموف

باكو، 1 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا والدة البطل الوطني بولاد هاشموف.

وجرى الحديث في الزيارة عن انتصار أذربيجان الباهر في الحرب الوطنية المستمرة 44 يوما وعن بطالة وشجاعة أبناء الوطن الغالي وأمثلة التفادي والتضحية مع التعبير عن الشكر والمنة للأمهات التي ربين الأولاد الأبطال.