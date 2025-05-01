باكو تستضيف المنتدى الرابع لتطوير الأعمال الزراعية

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

يُعقد في باكو فعالية بعنوان "منتدى تطوير الأعمال الزراعية -4: الطريق نحو الانسجام".

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الزراعة مجنون محمدوف ومفوض الرئيس الأذربيجاني الخاص المعني بشؤون المناخ مختار باباييف ونائب المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأوروبا وآسيا الوسطى نابل قانقي سيُلقون كلمات افتتاحية في المنتدى.

من المتوقع أن يناقش المنتدى الاتجاهات والتحديات والفرص الرئيسية في قطاع الأعمال الزراعية في أذربيجان و"الحوافز المالية وحلول التمويل الزراعي" و"تحسين آليات الدعم لتنمية الأعمال الزراعية".