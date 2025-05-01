المجدف الأذربيجاني يحصد الذهبية في سباق القوارب الدولي "كأس الرئيس 2025م"

منكجوير، 2 مايو، أذرتاج

حصد المجدف الأذربيجاني علي مراد حاجيزاده ميدالية ذهبية في سباق القوارب الدولي "كأس الرئيس 2025م" المكرس للذكرى السنوية الـ102 لميلاد الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

وتقدم المجدف حاجيزاده امام الجميع في سباق القوارب للأفراد المنظم بمركز كور الأولمبي في منكجوير.

يذكر أن طاقم أذربيجان سبق أن حصد 3 فضيات و5 برونزيات في السباق الذي يختتم فعالياته اليوم.