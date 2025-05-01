عقد مفاوضات حول مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

اكتملت المفاوضات بين هيئة الضرائب الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة المالية الكازاخستانية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بشأن الدخل والعقارات ومنع التهرب الضريبي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الضرائب الحكومية انه حضر المفاوضات ممثلون عن الإدارة الرئيسية للضرائب الدولية ومراقبة الضرائب التابعة لهيئة الضرائب الحكومية من الجانب الأذربيجاني وممثلون عن إدارة التشريعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية ولجنة الإيرادات الحكومية من الجانب الكازاخستاني.

وأُشير خلال المناقشات إلى أن المفاوضات بين البلدين بشأن اتفاقية جديدة تكتسب أهمية بالغة لكلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة ظروف مواتية للمستثمرين وإقامة علاقات متبادلة فعّالة في مجال تبادل المعلومات.

نتيجة للمناقشات التي استمرت ثلاثة أيام، تم التوصل إلى اتفاق حول معظم أحكام مشروع الاتفاقية المتعلقة بالضرائب. خلال المناقشات التي جرت في جو من التفاهم المتبادل، توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك لتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة في أسرع وقت. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.