انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأذربيجاني للدراجات الهوائية

باكو، 2 مايو، أذرتاج

عقد الاتحاد الأذربيجاني للدراجات الهوائية اجتماعا عاما طارئا لانتخاب رئيس جديد.

وألقى وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف كلمة في الاجتماع تناول فيها موجزا فعاليات الاتحاد خلال فترة رئاسة الرئيس السابق مدد قولييف متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة ولرئيس جديد ينتخب في الاجتماع.

ثم نظمت الانتخابات العامة وأيد الأعضاء ترشيح رئيس مجموعة شركات "سيلك واي" زؤور أخوندوف رئيسا جديدا للاتحاد. كما انتخب صاحب علي أكبروف نائبا أول للرئيس وسائر أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وألقى الرئيس الجديد أخوندوف كلمة ابلغ فيها انه لن يدخر جهدا إلا وسيبذله في سبيل تنمية هذا النوع من الرياضة في البلد.