وزير الزراعة: أكثر من 380 ألف مزارع حصلوا على ما يزيد عن 362 مليون مانات إعانة العام الماضي

باكو، 2 مايو، أذرتاج

قال وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف في كلمة ألقاها في النسخة الرابعة من منتدى تنمية الأعمال الزراعية إن الوزارة تواصل باستمرار وبانتظام دعم المزارعين ضمن سياسة الدولة الخاصة بدفع الإعانات مؤكدا أن حجم الإعانات المقدمة عام 2023م بلغ 352 مليون مانات لـ 387 ألف و340 مزارع فيما حصل 380 ألف و704 مزارع على الإعانات البالغة 362.5 مليون مانات عام 2024م.

وشدد الوزير محمدوف أن هذه الإعانات ليست بمجرد أرقام او أموال بل هي دعم كبير مقدم لحياة القرى والأرياف ورفاه العائلات وزيادة الإنتاجية وتنمية الأقاليم ككل.