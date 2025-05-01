نائب المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام: تزداد التهديدات الإعلامية ضد أذربيجان

باكو، 2 مايو، أذرتاج

قال نائب المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام ناطق محمدلي في تصريح لصحفيين إن مجال أذربيجان الإعلامي يواجه تهديدات مستمرة ولا يوجد وقف لإطلاق النار على الجبهة الإعلامية حيث وجدنا خلال استضافة أذربيجان فعاليات مؤتمر الكوب29 أن مكانة أذربيجان في المجال الإعلامي كلما ازدادت تزايد حجم التهديدات الموجهة إليها.

ولفت محمدلي إلى أن تجربة مؤتمر الكوب29 قد أظهرت أن الإعلام الأذربيجاني يؤدي مهامه بشكل مهني وسريع مؤكدا على أن "هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر لمواجهة التهديدات ومن هذه الزاوية لا توجد مشكلة مهنية في الإعلام الأذربيجاني."