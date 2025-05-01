وزير الطاقة الأذربيجاني يجتمع مع نظيريه الروماني والبلغاري على هامش قمة إسطنبول للثروات الطبيعية

باكو، 2 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزيري الطاقة الروماني سيباستيان ايان بوردوجا والبلغاري جيتشو ستانكوف.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماع مع الوزير الروماني ارتكز على تبادل وجهات نظر حول المسائل الملحة لأجندة التعاون الثنائي في مجال الطاقة بما فيها ذلك توريد الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

كما نظر الوزيران في آفاق انضمام رومانيا إلى مشروع ممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا بينما بحث الطرفان مسائل تطوير توريد الغاز والبنية التحتية في رومانيا في ظل الطلب المتزايد في البلد.

كما شهد الاجتماع مع الوزير البلغاري ستانكوف التعبير عن الارتياح من الشراكة ف مجال الطاقة فيما بحث الوزيران فرص زيادة قدرات الموصلة الواقعة عند الحدود مع تركيا. ونظر الطرفان في إنجازات مشروع تغويز بلغاريا مع مناقشة المسائل الخاصة بعملية إقامة بنية تحتية للطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا.

ودعا الوزير شهبازوف كلا الوزيرين للاشتراك في فعاليات أسبوع الطاقة المقرر تنظيمها في العاصمة باكو فترة 2-4 يونيو القادم.