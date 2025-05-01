نائب مدير أذبرومو: سجاجيد أذربيجان مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية

باكو، 2 مايو، أذرتاج

قال نائب المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار أذبرومو تورال حاجيلي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي المنعقد في موضوع "التقاليد والتقاليع في حياكة السجاد" المنظم على هامش مهرجان باكو الدولي للسجاد إن السجاد الأذربيجاني معروف في العالم بجودته ونقوشه الجميلة وتاريخه الطويل وهناك طلب كبير عليه في الأسواق الدولية لأنّه مصنوع يدويًا وله قيمة فنية.

واكد حاجيلي أن تصدير السجاجيد أحد المجالات الأولوية بالنسبة لأذبرومو مشددا على وجود إمكانيات كبيرة لتصدير سجاجيد أذربيجان.

وأوضح حاجيلي أن النماذج من فن السجاد الأذربيجاني يجري تقديمها بنجاح في معارض وفعاليات تقام في نيويورك ولندن وغيرهما من المراكز الثقافية الدولية مما أسهم بشكل فاعل في إبراز التراث الثقافي الوطني وتعزيز فرص تصدير هذه المنتجات مضيفا أن "فن السجاد يعتبر من المرتكزات الأساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد كما يشكل مجالا حيوياً في توفير فرص العمل لا سيما للنساء".