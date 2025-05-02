نادي تراكتور يسطّر إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لدوري إيران للمرة الأولى

باكو، 3 مايو، أذرتاج

فاز نادي تراكتور من تبريز بلقب الدوري الإيراني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وقد تغلب نادي جنوب أذربيجان في الجولة الثامنة والعشرين خارج أرضه على شمس آذر بنتيجة 4-0.

وبهذا الفوز رفع تراكتور رصيده إلى 64 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه سباهان قبل جولتين من نهاية الموسم ليحسم بذلك لقب البطولة.