نادي تراكتور يسطّر إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لدوري إيران للمرة الأولى
باكو، 3 مايو، أذرتاج
فاز نادي تراكتور من تبريز بلقب الدوري الإيراني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.
وقد تغلب نادي جنوب أذربيجان في الجولة الثامنة والعشرين خارج أرضه على شمس آذر بنتيجة 4-0.
وبهذا الفوز رفع تراكتور رصيده إلى 64 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه سباهان قبل جولتين من نهاية الموسم ليحسم بذلك لقب البطولة.
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