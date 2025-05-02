وزير الطاقة الأذربيجاني يجتمع مع وزير النفط والمعادن الصومالي على هامش قمة إسطنبول للثروات الطبيعية

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد على هامش قمة إسطنبول للثروات الطبيعية.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماع ارتكز على تبادل وجهات نظر حول سير تنفيذ بنود مذكرتي التعاون في مجالي الطاقة الخضراء والنفط والغاز.

كما بحث الوزيران مسائل اعداد الكوادر وتدريب المتخصصين وجوانب تعاون محتملة أخرى.