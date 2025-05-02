وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع وزير النفط العراقي مشاريع أولوية لتطوير تعاون الطاقة

باكو، 3 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد على هامش مشاركتهما في قمة إسطنبول للثروات الطبيعية.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماع شهد التأكيد على تمهيد العلاقات التاريخية بين البلدين أرضية لتطوير التعاون في مجال الطاقة.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول الوضع الراهن لتسوية سوق النفط ضمن صيغة أوبك زائدة.

وجرى اللفت الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعاون في مجالي النفط والغاز بين وزارتي الطاقة الأذربيجانية والنفط العراقية.

كما بحث الجانبان مشاريع أولوية لتطوير التعاون الثنائي بمجال الطاقة.