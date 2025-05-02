وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع وزير الطاقة السوري فرص إقامة تعاون

باكو، 3 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزير الطاقة السوري محمد البشير على هامش مشاركتهما في قمة إسطنبول للثروات الطبيعية.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماع شهد بحث الوزيرين شهبازوف والبشير فرص إقامة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تبادل وجهات نظر حول إمكانيات تطويرها في المستقبل.