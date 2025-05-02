أسعار النفط تنخفض في البورصات العالمية

باكو، 3 مايو، أذرتاج

انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية.

ويعرض برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 61.29 دولارا بمصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية في لندن بعد انخفاض مسجل بقدر 0.84 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.29 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد أن تراجع قدر 0.95 دولار.