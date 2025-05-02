الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

باكو، 3 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا أندجي دودا بمناسبة العيد الوطني لبلده ذكرى يوم الدستور.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس دودا والشعب البولندي الصديق متمنيا للرئيس البولندي موفور الصحة ودوام النجاح ولشعبه الصديق مزيدا من الأمن والتقدم.