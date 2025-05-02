سعر نفط أذربيجان ينخفض

باكو، 3 مايو، أذرتاج

انخفض سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البرميل من نفط أذربيجان انخفض قدر 0.13 دولار أو بنسبة 0.2 في المائة ليعرض بسعر 63.63 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.