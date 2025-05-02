وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

عقد مشاورات سياسية أولى بين أذربيجان وكينيا

باكو، 3 مايو، أذرتاج

عقدت مشاورات سياسية أولى بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والخارجية وشؤون الجاليات الكينية على هامش زيارة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف جمهورية كينيا 2 مايو.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع المنعقد بحضور وفدي الطرفين اللذين ترأسهما رفيعيف ونائب الوزير الكيني ابراهام كورير سينغوئي ارتكز على بحث علاقات تعاون البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والإنسانية والبرلمانين وكذلك شؤون التعاون ضمن المنصات الدولية.

وتبادل الطرفان تبادلا واسعا وجهات نظر حول آفاق تنمية العلاقات المتشكلة خلال فترة الـ20 عاما التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهد الاجتماع التعبير عن التضامن بشأن وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات المعلوماتية والاتصالات والاقتصاد الرقمي وترويج نموذج "أسان خدمت" المتقدمة والطاقة وموارد الطاقة والزراعة والسياحة والتعليم.

كما ناقش الجانبان مسائل توسيع التعاون لدى المنصات متعددة الأطراف خاصة منظمتي الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

وتبادل نائبا الوزيرين الآراء خلال المشاورات السياسية حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أيضا.

كما استقبل رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي نائب الوزير رفيعيف مع الوفد المرافق له على هامش الزيارة حيث شهد الاجتماع التأكيد على إسهام المشاورات السياسية التي عقدت لأول مرة بين البلدين في مزيد من تعميق التعاون القائم على الساحتين الثنائية ومتعددة الأطراف.

وحضر نائب الوزير رفيعيف كذلك اجتماعا منعقدا بمبادرة بطلة شباب كينيا رئيسة الجمعية الأهلية "شبكة الشباب الدولية" الكينية شارلين روتو لمجموعة من الشباب الكينيين.

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