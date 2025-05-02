وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع وزير الطاقة التركي سير تنفيذ مشروع الطاقة الخضراء الرباعي

باكو، 3 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرصلان بايرقدار على هامش قمة إسطنبول للثروات الطبيعية.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من وجود التعاون الواسع والمنظم بين أذربيجان وتركيا في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

وبحث الوزيران سير تنفيذ مشروع الطاقة الخضراء الرباعي بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا وسائر المشاريع المشتركة فيما أشارا إلى أهمية نقل الطاقة الكهربائية ذات الطاقة 250 ميجاوات إلى تركيا عبر أراضي جورجيا.

كما ناقش الطرفان مسائل تخص بالنسخة الرابعة من منتدى الطاقة الأذربيجاني التركي المخطط تنظيمها في مدينة إزمير التركية شهر سبتمبر العام الجاري بينما اتفق الوزيران على مشاركة الوزير التركي في فعاليات أسبوع باكو للطاقة المقرر تنظيمه في يونيو القادم.