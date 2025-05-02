رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين يهنئ الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني بذكرى النصر على النازيين الفاشيين

باكو، 3 مايو، أذرتاج

بعث رئيس الاتحاد الروس فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 على الانتصار على النازيين الفاشيين.

وكتب الرئيس الروسي بوتين فيها "أُهنئكم من صميم القلب بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية الكبرى وإن مواطني بلدينا الذين يحتفلون بهذه الذكرى التاريخية يقدرون حق التقدير أولئك الذين قرّبوا النصر على الغزاة النازيين دون أن يبخلوا بقوتهم وحياتهم سواء في ساحات القتال أو في الجبهة الخلفية."

وأشار الرئيس الروسي فيها إلى أنه على يقين "بأن تقاليد الصداقة المجيدة والتعاون التي ترسخت في تلك السنوات العصيبة ستظل في المستقبل أساسا راسخا لتطوير علاقات الصداقة والتحالف بين الاتحاد الروسي وأذربيجان أيضًا".

كما جاء في برقية الرئيس الروسي بوتين "أرجو منكم نقل كلمات امتناني الصادق وتهانيّ القلبية إلى جميع المحاربين القدامى المقيمين على أراضي أذربيجان مع أطيب تمنياتي لهم بموفور الصحة والسلام والعيش الطويل."