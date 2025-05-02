افتتاح مهرجان السجاد الدولي في باكو لأول مرة

باكو، 3 مايو، أذرتاج

جرى حفل افتتاح مهرجان السجاد الدولي في باكو لاول مرة لدى ميدان قوشا قلعة في إيتشري شهر بتنظيم شركة أذر خالتشه لنسيج السجاد ومحمية إيتشري شهر التاريخية المعمارية الهندسية بدعم وزارة الاقتصاد ووكالة أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار أذبرومو وبحضور حشد من نساجي أذربيجان وتركيا وإيران وكازاختسان وباكستان وتتارستان وأوزبكستان وغيرها من البلدان بجانب المنتجين ورجال الفنون الجميلة الآخرين.

وقال رئيس المحمية رفأت محمود في كلمة افتتاحية إن "هذه الفعاليات المهيبة تجمع العديد من الثقافات وتوحّد التقاليد والفنون وإن إقامة مهرجان السجاد في هذا المكان حيث تقف الجدران الحجرية شاهدة على آلاف السنين من التاريخ لها دلالة خاصة لأن شوارع إيتشري شهر وأحجارها وممراتها ومبانيها مترابطة ومنسجمة وذات معنى كما هي زخارف السجاد فهنا يسكن روح السجاد وهنا تكمن ذاكرة فن صناعة السجاد فالسجاد بالنسبة لنا ليس مجرد عمل فني بل هو ذاكرتنا وهويتنا وتاريخنا ففيه تعيش أدعية جداتنا وأمنيات أمهاتنا ومحبة أساتذتنا للفن وإن إيتشري شهر مرتبطة بفن السجاد بجذور عميقة فقد كانت هذه المدينة تاريخيًا أحد مراكز تجارة السجاد حيث نقل الحرفيون المحليون مهاراتهم من جيل إلى جيل وأبدعوا تراكيب فريدة ويشكل مهرجاننا منصة مهمة لجمع الحرفيين من مختلف دول العالم من أجل الحفاظ على تراث السجاد ونقله إلى الأجيال القادمة وأنا على يقين بأن هذا المهرجان لن ينسج الفن فقط بل سينسج روح الصداقة والتعاون أيضًا."

وقال رئيس أذر خالتشه أمين محمدوف إن أذربيجان تحتفل في 5 مايو بيوم نساج السجاد الوطني مضيفا أن المهرجان الحالي يأتي استمرارا للمهرجان السجاد الوطني المنظم في العام الماضي. كما تحدث محمدوف موجزا عن فعاليات أذر خالتشه مفيدا أن الشركة تملك 14 ورشة عمل على نطاق الجمهورية تعمل فيها اكثر من 500 نساج مفيدا أن 85 في المائة من عاملي الشركة هن النساء القرويات ويمكن لضيوف المهرجان أن يشهدوا أنفسهن وسجاجيدهن.

يذكر أن موعد المهرجان يتوافق مع الذكرى السنوية الـ25 لإدراج محمية إيتشري شهر في قائمة التراث العالمي لليونسكو والذكرى السنوية الـ15 لإدراج حرفة نسج السجاد الأذربيجانية التقليدية في قائدة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتحضر فعاليات المهرجان 28 نساجة عاملة لدى 14 ورشة خاصة بشركة اذر خالتشه لعرض جمال وأناقة عملية نسج السجاد يدويا مع تنظيم دروس خاصة لكل مهتم بهذه الحرفة الشعبية التقليدية.