وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يجتمع مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل – تـــحديـــث ثان

باكو، 3 مايو، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 3 مايو مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

واستقبل رئيس الدولة والسيدة الأولى الضيف.

واستذكِر بالامتنان خلال المحادثة زيارات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل أذربيجان ولقاءاته رئيس الدولة والسيدة الأولى.

وجرى تناوُل بيئة التعددية الثقافية السائدة على البلد مع التشديد على ظروف السلام والوئام التي يعيش فيها ممثلو الأديان المختلفة في أذربيجان حيث جرى الحديث في هذا السياق عن الاهتمام والاعتناء المقدمين في أذربيجان للطائفة المسيحية الأرثوذكسية مع الإشارة إلى تمثيل ممثلي هذه الطائفة هي الأخرى في حياة أذربيجان الاجتماعية السياسية والثقافية تمثيلا يليق بهم. وقيل إن ضمان التسامح الديني احد الجوانب الرئيسية لسياسة الدولة مع انه موجود في البلد منذ السنوات المديدة كونه نمط حياة الشعب الأذربيجاني.

ثم قدم بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل "وسام القديسة الأميرة أولغا المعادلة للرسل" من الدرجة الأولى للكنيسة الروسية الأرثوذكسية إلى النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا.

يذكر أن السيدة الأولى الأذربيجانية كرمت بهذا الوسام على مساهماتها في حفاظ وحماية القيم التقليدية في المجتمع بناء على مرسوم بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

وعبرت السيدة الأولى مهربان علييفا عن الامتنان من الاهتمام.

واختتم الاجتماع بتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

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