وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي التنموية القابضة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي

باكو، 3 مايو، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي التنموية القابضة محمد حسن السويدي سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وإقامة علاقات تعاون جديدة وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وشهد الاجتماع التأكيد على علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة مع الإشارة إلى التوسع في الشراكة الاقتصادية والتجارية. كما تم التنويه على أهمية الاستثمارات التي تضخّها دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.

واستلف إلى أن بيئة الأعمال المواتية في أذربيجان وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده الغنية بالإضافة إلى التطور السريع في قطاع الصناعة غير النفطية توفّر فرصًا جذابة للمستثمرين. وإن الاستفادة الفعّالة من هذه الفرص أمر بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع الشراكات بين الكيانات التجارية.