وفد حكومة أذربيجان يزور سوريا

دمشق، 4 مايو، أذرتاج

يزور نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف مع الوفد المرافق له الجمهورية العربية السورية.

أفادت أذرتاج أن الزيارة تأتي في إطار استمرار المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها إلى الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية في يناير هذا العام بناءً على توجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وتهدف إلى استكشاف فرص الدعم في مجالات متعددة بما في ذلك الاقتصاد وصناعة النفط والغاز والطاقة والثقافة والتعليم لدعم التنمية في سوريا.

واستقبل الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع أعضاء وفد أذربيجان.

كما عقد شريفوف مع الوفد المرافق له اجتماعات مع وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار والطاقة محمد البشير والثقافة محمد ياسين صالح والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو.