ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع

باكو، 4 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتفقد عملية إبداع الأشخاص من الفئة الحساسة ميدانيا.

يذكر أن مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع ناشط منذ عام 2021م بمبادرة النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا ويعدّ أكبر مكان للإبداع الشامل والتنمية العامة في فضاء جنوب القوقاز .

وقدم وزير العمل والضمان الاجتماعي أنار علييف معلومات مفصلة حول فعاليات المركز. وجاء فيها أن مركز دوست يستهدف إلى تنمية قدرات ومهارات إبداعية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وأفراد عائلات الشهداء وسائر الفئات الحساسة من الأهالي وإعادة تأهيلهم وتكاملهم مع المجتمع وقد قدم المركز خلال الفترة الماضية الخدمات والدعم النفساني الاجتماعي لأكثر من 700 شخص بجانب تنظيم أكثر من 120 فعالية شاملة وفي الوقت الحاضر يتمتع نحو 200 مستفيد من التدريبات المهنية والحرفية في مختلف المجالات. وقيل إن المنتجات اليدوية للمستفيدين تعرض في مختلف المعارض الدولية وكذلك عرضت لدى "جناح الفنون" المنظم بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات الكوب29 في باكو.

وتعرفت ليلى علييفا وأرزو علييفا عن كثب على إجراءات التدريب لدى ورشات عمل لصناعة الخزف وحياكة السجاد والفنون الجميلة التطبيقية وكذلك عرض مصمم من زخارف سجاد ايروان وسجاد قراباغ تشلبي تكريسا ليوم نساجي السجاد 5 مايو من صنع احد المدرِّبين ذي الحاجة الخاصة.

كما شاهدت ليلى علييفا وأرزو علييفا برنامج الحفل الموسيقي المقدم من طرف المدرِّبين والمستفيدين لمركز دوست وكذلك أداء نزلاء مؤسسة الخدمات العامة رقم 2 لذوي الحاجات الخاصة الغير بالغي 18 عاما من العمر

وفي ختام الفعاليات نظمت حملة التشجير في حديقة المركز بمشاركة متطوعي الجمعية الأهلية إيديا.