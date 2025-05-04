خارجية أذربيجان: ننتظر توضيحا مقنعا من روسيا بشأن منع نائب المجلس الوطني من دخول البلد في زيارة رسمية

باكو، 4 مايو، أذرتاج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أیخان حاجيزاده إن منع نائب المجلس الوطني الأذربيجاني آزر باداموف من دخول أراضي الاتحاد الروسي أمر غير مقبول.

وأوضح حاجيزاده أن النائب باداموف كان ضمن وفد رسمي سافر إلى موسكو تلبيةً لدعوة نائب محافظ منطقة أستراخان الروسية دينيس أَفاناسيف للمشاركة في الفعاليات المقررة بمناسبة الذكرى 102 لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف لكن دون أي إشعار مسبق أوقفت السلطات الروسية النائب في مطار موسكو ومنعته من دخول البلد ثم أُعيد إلى باكو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية انه تم التواصل على الفور مع وزارة الخارجية الروسية عبر سفارة أذربيجان في موسكو غير أن الجانب الروسي رغم إعلانه فتح تحقيق لم يقدّم أي توضيح بشأن أسباب القرار.

وأكد حاجيزاده أن أذربيجان تعتبر هذا الإجراء تصرفًا غير ودي وتعرب عن أملها في الحصول على تفسير مقنع من الجانب الروسي.