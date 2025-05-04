ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مهرجان باكو الدولي للسجاد

باكو، 5 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا مهرجان باكو الدولي للسجاد المنظم لدى ميدان "قوشا قلعة" عند بوابتا سور المدينة القديمة إيتشري شهر في 4 مايو.

وقامت ليلى علييفا وأرزو علييفا بجولة تفقدية في الأجنحة التي أُقيمت بمشاركة حرفيين محليين وأجانب حيث تعرفتا على نماذج متنوعة من الأعمال الحرفية المعروضة هناك.

كما اطّلعتا خلال الجولة التفقدية على المراحل الكاملة التي يمر بها السجاد من بداية التصنيع حتى المعالجة النهائية بما في ذلك فرز الصوف وتنظيفه تلوينه بالأصباغ الطبيعية وإعداد الخيوط ووضع النقوش وعملية النسج.

ثم تبادلتا أحاديث ودية مع ضيوف محليين وأجانب مشاركين في المهرجان والتُقطت لهما صور تذكارية معهم.