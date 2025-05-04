ليلى علييفا وأرزو علييفا تشاركان في كأس الصداقة لنزلاء دور الأيتام

باكو، 5 مايو، أذرتاج

نُظّم "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة بين فرق من الأولاد والبنات تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً من دور رعاية الأطفال.

ويهدف هذه الفعاليات المنظمة بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا إلى دعم التطور البدني والنفسي للأطفال وتعزيز روح الفريق والثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية لديهم وتعزيز نمط الحياة الصحية بين الأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع وتوفير بيئة لتكوين صداقات جديدة.

وشاركت في البطولة فرق من دور رعاية مختلفة وقد سادت المباريات روح رياضية عالية وأجواء ودية.

وحضرت ليلى علييفا وأرزور علييفا المباريات وتفاعلتا مع الأطفال ودعمتاهم.

ووُزّعت الكؤوس والميداليات والدبلومات على الفرق الفائزة.