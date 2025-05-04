باكو تستضيف المؤتمر الدولي المكرس لصناعة الصيدلية في أذربيجان

باكو، 5 مايو، أذرتاج

تستضيف باكو العاصمة المؤتمر الدولي الأول المكرس "لصناعة الصيدلية في أذربيجان: الأمس واليوم والغد" بتنظيم وزارة الصحة الأذربيجانية وسفارة هنغاريا في باكو وشركة سكاندينس للصيدلانية.

ويحضر فعاليات المؤتمر الدولي حوالي 300 مشارك محلي وأجنبي.

ويستهدف المؤتمر إلى تحليل الوضع الراهن لقطاع الصيدلية في البلد والنظر في فرص تعاون مستقبلية وتحديد أولويات في مجالي الطب والتعليم في الصيدلية.