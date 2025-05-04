نتائج الجولة الثالثة والثلاثين بدوري الممتاز

باكو، 5 مايو، أذرتاج

اختتمت الجولة الثالثة والثلاثون بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وتغلب زيرة باكو على توران طاووس ضيفه بهدف يتيم.

وتعادل شاماخي وصبائل باكو ضيفه وأراز نخجوان مع صباح باكو ضيفه بهدف مقابل مثله في كلا المباراتين.

وفاز قراباغ أغدام على سومقايت ضيفه بهدفين دون رد.

كما تعادل نفطجي باكو مع كبز كنجة ضيفه بهدفين مقابل مثليهما.

وبعد هذه النتائج يتصدر قراباغ الترتيب برصيد 80 نقطة ويتبعه زيرة ثانيا برصيد 67 نقطة وأراز نخجوان ثالثا برصيد 55 نقطة وتوران طاووس رابعا برصيد 49 نقطة وصباح خامسا برصيد 41 نقطة ونفطجي سادسا برصيد 37 نقطة وشاماخي سابعا برصيد 36 نقطة وسومقايت ثامنا برصيد 30 نقطة وكبز تاسعا برصيد 29 نقطة وصبائل عاشرا برصيد 22 نقطة.