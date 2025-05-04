تدشين لوحة تذكارية بمعسكر الاعتقال زاكسنهاوزن تخليدا لذكرى أسرى أذربيجان

برلين، 5 مايو، أذرتاج

جرى في الرابع من مايو حفل تدشين لوحة تذكارية في معسكر الاعتقال زاكسنهاوزن تخليدًا لذكرى الأسرى الأذربيجانيين.

ونُصبت اللوحة التي كُتبت بالأذربيجانية والألمانية على جدار مجمع زاكسنهاوزن التذكاري بحضور سفير أذربيجان لدى ألمانيا نسيمي أقاييف ومدير المجمع أكسل دريكل.

يُذكر أن أكثر من 200 ألف شخص احتُجزوا في هذا المعسكر بين عامي 1936 و1945 ولقي ما لا يقل عن 55 ألفًا منهم حتفهم بسبب الظروف القاسية والتعذيب. وأكدت البحوث التي أجرتها السفارة وجود أسرى من أصول أذربيجانية في هذا المعسكر.

وأشار السفير أقاييف في كلمة ألقاها في الحفل إلى الدور الحاسم الذي لعبته أذربيجان في تحقيق النصر على الفاشية حيث شارك نحو 700 ألف أذربيجاني في الحرب واستُشهد 300 ألف منهم كما ساهمت أذربيجان بنسبة 80% من الوقود الذي استخدمه الجيش السوفييتي.

وأوضح السفير الأذربيجاني أن تخليد ذكرى الأسرى الأذربيجانيين في معسكرات ألمانيا يمثل أولوية للسفارة مشيرًا إلى اللوحات التذكارية التي نُصبت في داخاو وزاكسنهاوزن.

وشدد مدير المجمع دريكل بدوره على رمزية هذه الفعالية مؤكدا على أهمية مواصلة البحث في مصير الضحايا.

واختُتمت المراسم بعرض موسيقي والتقاط صور تذكارية.