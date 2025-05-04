رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

وصل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس ألكسندر تورتشين إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية في 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي تقديرا لمقدم الضيف رفيع المستوى.

وكان في استقباله على أرض المطار نائبُ رئيس الوزراء الأذربيجاني سامر شريفوف ونائب وزير الخارجية ألنور محمدوف ومسؤولون آخرون.