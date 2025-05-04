نائب وزير الاقتصاد: القطاع غير النفطي والغازي ارتفع بنسبة 25.9 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

قال النائب الأول لوزير الاقتصاد الأذربيجاني أيلنور علييف في المؤتمر الدولي الأول المكرس "لصناعة الصيدلية في أذربيجان: الأمس واليوم والغد" بتنظيم وزارة الصحة الأذربيجانية وسفارة هنغاريا في باكو وشركة سكاندينس للصيدلانية في باكو إن القطاع غير النفطي والغازي حقق نموا حقيقيا بنسبة 25.9 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية كما زادت القيمة المضافة الناتجة عن الصناعة غير النفطية والغازية بمقدار 1.5 مرة".

وأشار نائب وزير الاقتصاد إلى أن المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في هذا المجال أنتجت منتجات صناعية بقيمة 15.8 مليار مانات في الفترة ما بين يناير ومارس عام 2025 مؤكدا أن "الإنتاج في القطاع غير النفطي والغازي ارتفع بنسبة 3.5 في المائة".