ارتفاع حجم نقل الحاويات في أذربيجان اكثر من 50 في المائة في الربع الأول من هذا العام

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

قالت شركة سكة حديد أذربيجان في بيان إنها زادت من نقل الحاويات بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.

وجاء في بيان الشركة أن حجم شحنات الحاويات التي تم نقلها بلغ 40 ألفا و807 حاوية نمطية في الربع الأول من العام الجاري وهذا أكثر بمقدار 14,129 حاوية نمطية أو بنسبة 53 في المائة من الرقم المسجل في الفترة نفسها في عام 2024.