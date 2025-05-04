السفير: هنغاريا تصدر إلى أذربيجان الأدوية منذ 1993م

باكو، 5 مايو، أذرتاج

قال سفير هنغاريا في أذربيجان تاماش تورما في المؤتمر الدولي الأول المكرس "لصناعة الصيدلية في أذربيجان: الأمس واليوم والغد" بتنظيم وزارة الصحة الأذربيجانية وسفارة هنغاريا في باكو وشركة سكاندينس للصيدلانية في باكو إن صناعة الصيدلية تعتبر قطاعا استراتيجيًا لا يقتصر على التجارة والتكنولوجيا فحسب بل يؤثّر مباشرة على حياة الإنسان وصحّته أيضا ومن الواجب للغاية أن يكون في هذا المجال تعاون وثيق بين التعليم والإدارة والبحوث العلمية والأعمال.

وأضاف السفير الهنغاري أن خبرة الماضي وحقائق اليوم تساعدنا تحديدا أكثر دقة جوانب أولوية للمستقبل مؤكدا أن "هنغاريا من البلدان المتميزة عبر العالم في هذا المجال حيث إن البلد هو مصدر الأدوية الأكبر العشرون عبر العالم وإن صناعة الصيدلانية تحظى في الوقت الحاضر بأعلى مراحل تطورها واستحق علماء الكيمياء والصيدلانية لجوائز نوبل في هذا المجال بمساهماتهم منقطعة النظير في صحة البشر وتلك الإنجازات تثبت إمكانيات هنغاريا العلمية والصناعية."

وأشار السفير إلى تصدير هنغاريا منتجات الصيدلية والأدوية إلى أذربيجان منذ عام 1993م مضيفا أن العلاقات بين البلدين تتطور اليوم على مستوى الشراكة الاستراتيجية.