الأميرة المغربية للا حسناء تزور مقابر الشهداء في باكو

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

زارت الأميرة المغربية للا حسناء 5 مايو مقابر الشهداء في مدينة باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان للا حسناء وضعت إكليلا من الزهور امام نصب "المشعل الخالد" في مقابر الشهداء إحياء لذكرى أبناء الشعب الاذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

ثم شاهدت الضيفة منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.