رئيس مجلس الوزراء: أذربيجان حريصة على زيادة تعميق التعاون متبادل المنفعة مع بيلاروس

باكو، 5 مايو، أذرتاج

قال رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في اجتماع موسع عقده مع رئيس الوزراء البيلاروسي ألكساندر تورتشين الذي يزور البلد حاليا إن أذربيجان حريصة على زيادة تعميق التعاون متبادل المنفعة مع بيلاروس.

وأضاف أسدوف "أننا أجرينا اليوم محادثات بناءة وشاملة جدا حول أهم مسائل تعاوننا واتفقنا على تكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والتوجيهات التي توصل إليها زعيما الدولتين حيث إن الشراكة الأذربيجانية البيلاروسية تتطور اليوم في جميع الاتجاهات متسمة بطابع شامل بفضل الجهود المشتركة لرئيسي البلدين إلهام علييف وألكساندر لوكاشينكو."

وأشار رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني إلى أن الزيارات المتبادلة والاجتماعات رفيعة المستوى وكذلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والوثائق الموقع عليها تسهم كثيرا في التعاون الفاعل.