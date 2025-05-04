رئيس وزراء بيلاروس: أذربيجان وبيلاروس تربطهما شراكة استراتيجية

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس وزراء جمهورية بيلاروس ألكسندر تورتشين خلال اجتماع موسع مع رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف إن أذربيجان وبيلاروس تربطهما شراكة استراتيجية وقد صمدت هذه الشراكة أمام اختبار الزمن وإن العلاقات المتبادلة بين زعيمي البلدين تأكيد واضح على ذلك.

وقال رئيس الحكومة البيلاروسية إن "حجر الزاوية في علاقاتنا هو التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يغطي أوسع نطاق من المجالات ويتميز بكثافة عالية وفي العام الماضي سُجِّلت أرقام كبيرة في حجم التبادل التجاري بيننا ولا يسعنا إلا أن نبتهج بهذا إذ أعتقد أنه لا تزال هناك أهداف سنسعى لتحقيقها معا وركزنا على مسألة استعادة الأراضي ونحن اليوم مستعدون للتفكير معًا في مقترحات لحل شامل للمشكلة ويتعلق الأمر ببناء المساكن والأهم من ذلك قطاع الإنتاج لأن الناس بالطبع، يحتاجون في المقام الأول إلى العمل والأجور وهذه مواضيع نستعد لمناقشتها عن كثب مع الجانب الأذربيجاني اليوم وبالطبع هناك تطوير الشركات الصناعية واتجاهات جديدة للتعاون ومعدات مكافحة الحرائق ومعدات المرافق الخاصة وغيرها من المجالات".