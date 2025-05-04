مذكرة تفاهم بشأن الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي بين أذربيجان وبيلاروس

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي لجمهورية أذربيجان والمؤسسة الجمهورية الموحدة "المركز الوطني للخدمات الإلكترونية" لجمهورية بيلاروس في 5 مايو على هامش اجتماع موسع بين رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف ورئيس وزراء جمهورية بيلاروس ألكسندر تورتشين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقعها وزير العمل والضمان الاجتماعي الاذربيجاني أنار علييف والسفير فوق العادة والمفوض البيلاروسي لدى جمهورية أذربيجان دميتري بينيفيتش.

تم خلال الاجتماع توقيع خطة عمل للفترة 2025-2026 بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الوزارات المعنية في جمهورية أذربيجان وجمهورية بيلاروس. تم التوقيع على الوثيقة من قبل وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني أنار علييف والنائبة الأولى لوزير العمل والضمان الاجتماعي البيلاروسي تاتيانا أسترايكو.