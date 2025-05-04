توقيع وثيقة التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومتي أذربيجان وبيلاروس

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع وثيقة تعاون في مجال الطب البيطري في إطار اجتماع موسع بين رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف ورئيس وزراء جمهورية بيلاروس ألكسندر تورتشين في مقر مجلس الوزراء.

أفادت وكالة أذرتاج أن وثيقة "خطة العمل للفترة 2025-2027 بشأن التعاون في مجال الطب البيطري بين وكالة سلامة الأغذية لجمهورية أذربيجان ووزارة الزراعة والأغذية لجمهورية بيلاروس" وقعها رئيس وكالة سلامة الأغذية الأذربيجاني قوشقار طهمزلي والنائب الأول لوزير الزراعة والأغذية البيلاروسي ألكسندر لومسكي.