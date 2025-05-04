الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء مسجد الإمام بقصبة أميرجان بحي سوراخاني في العاصمة باكو

باكو، 5 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن تدابير إعادة البناء الشامل لدى مسجد الإمام الواقع بقصبة أميرجان في حي سوراخاني للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 600 ألف مانات من الأموال المخصصة لصندوق الرئيس الأذربيجاني الاحتياطي المنصوص عليه بميزانية الدولة لعام 2025م إلى لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية لتنفيذ أعمال إعادة البناء والترميم والإصلاح الشاملة.