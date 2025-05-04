زيارة الأميرة للا حسناء لباكو: خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقة بين المغرب وأذربيجان

الرباط، 5 مايو، شعيب بغادى، أذرتاج

حظيت زيارة الأميرة المغربية لالة حسناء مؤخرا لجمهورية اذربيجان باهتمام إعلامي مغربي كبير.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، ان حلول الأميرة رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط كضيفة شرف على فعاليات المهرجان الدولي للسجاد لباكو، كان موضوع عناوين للعديد من المؤسسات الإعلامية المغربية الرسمية منها والخاصة، في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، بالإضافة إلى المواقع الاليكترونية.

من جهتها نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبر الزيارة بلغات مختلفة، خصصت له أكبر الصحف الوطنية المغربية حيزا هاما من مساحتها، منها الجريدة الشهيرة " لومتان" والموقع الالكتروني "هسبريس"، بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية، الأولى والثانية وقناة المغرب العربي "ميدي 1" والعديد من المحطات الإذاعية الرسمية والخاصة.

ويؤكد هذا الاهتمام الاعلامي، ما وصلت اليه العلاقة الثنائية المغربية والأذربيجانية من روابط متينة في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، بفضل نوع الشراكات القيمة التي يتبناها كلا الطرفين والهادفة ايضا الى تطوير علاقتها القائمة على مبدأ الاخوة والصداقة المتينة.

ما تعيشه العلاقة بين المغرب وأذربيجان خلال السنوات الأخيرة يؤكد نجاح المهام المرتبطة بالفعل وبالبرامج الدبلوماسية الرسمية ما بين البلدين والمتمثلة على وجه الخصوص بسفارة أذربيجان بالرباط وسفارة المغرب بباكو، ناهيك عن الديبلوماسية الموازية التي تعتمدها مختلف الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني، والتي تساهم بشكل فعال في تطوير وخدمة العلاقة القوية التي تجمع بين جمهورية أذربيجان والمملكة المغربية، كبلدين تجمع بينهما قواسم مشتركة ينسجها كل من الثقافة والدين والتاريخ الإنساني والسياسي.