وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تستقبل الأميرة المغربية للا حسناء

باكو، 5 مايو، أذرتاج

استقبلت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا وابنتها ليلى علييفا الأميرة المغربية للا حسناء في 5 مايو على هامش زيارتها البلد.

وشهد الاجتماع التعبير عن الامتنان من تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع التأكيد على وجود علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والمغرب التي تعتمد على القربة التاريخية والثقافية والدينية.

وجرت الإشارة إلى تعاون البلدين الناجح ضمن المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمتا الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي.

واستُلفت في الاجتماع إلى وجود إمكانيات كبيرة أمام توسيع العلاقات في مجالي الإنسانية والثقافة بجانب سائر المجالات فيما استذكر الطرفان بامتنان في هذا السياق تنظيم أيام ثقافة أذربيجان في المغرب وأيام ثقافة المغرب في أذربيجان مع التنويه إلى تمهيد تلك الفعاليات فرصا واسعة للشعبين للتعرف عن كثب على ثقافتهما الغنية بعضهما بعضا.

وتناول الجانبان تعاون أذربيجان مع الإيسيسكو التي تتخذ مقرا من المغرب لها مع الإشارة إلى تدشين مكتب إقليمي للمنظمة في البلد مؤخرا. واستلفت إلى إعارة أذربيجان أهمية خاصة لتعزيز التضامن الإسلامي وتنمية التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

واستذكر كذلك زيارة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا المغربَ والاجتماعات المنعقدة على هامش الزيارة مع التشديد أنها شهدت مناقشة فعاليات مؤسسة حيدر علييف في المجال الاجتماعي والمسائل الخاصة بالاعتناء للأطفال.

وتم التعبير عن الأمل في إحداث زيارة الأميرة المغربية للا حسناء البلدَ فرصة حسنة لتعرفها على أذربيجان عن كثب وفي إسهامها في تنمية العلاقات الثنائية.

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