نتائج الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى

باكو، 5 مايو، أذرتاج

اختتمت الجولة الرابعة والعشرون بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وتغلب جبرائيل على باكو سبورتينغ ضيفه بهدفين مقابل هدف.

وخسر دفاعي أقصو أمام منكجوير ضيفه بهدف مقابل أربعة اهداف.

وفاز إيميشلي على قراداغ لوكباتان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب زاقاتالا على نادي الجيش الرياضي بهدف دون رد.

كما فاز كروان يفلاخ على غابالا بهدفين نظيفين.

وبعد هذه النتائج يتصدر غابالا الترتيب برصيد 58 نقطة ويتبعه إيميشلي ثانيا برصيد 47 نقطة وكروان ثالثا برصيد 46 نقطة وزاقاتالا رابعا برصيد 31 نقطة ومنكجوير خامسا برصيد 28 نقطة والجيش الرياضي سادسا برصيد 26 نقطة وباكو سبورتينغ سابعا برصيد 26 نقطة وجبرائيل ثامنا برصيد 25 نقطة ودفاعي تاسعا برصيد 22 نقطة وقراداغ لوكباتان عاشرا برصيد 22 نقطة.