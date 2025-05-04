رئيسة المجلس الوطني تزور الإمارات

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ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
- 04.05.2025 [22:40]
وفد حكومة أذربيجان يزور سوريا
- 04.05.2025 [20:02]
الأميرة المغربية تشارك بصفتها ضيفة شرف في مهرجان باكو الدولي للسجاد
- 04.05.2025 [19:31]
رئيس إدارة مسلمي القوقاز باشازاده يستقبل بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
- 04.05.2025 [19:15]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران محافظة أوردوباد النخجوانية – صور
- 04.05.2025 [15:52]
تكريم فائزي ماراثون باكو 2025مـ
- 04.05.2025 [15:18]
نائبة المجلس الوطني: إيران مهتمة بتطبيع العلاقات مع أذربيجان
- 04.05.2025 [00:31]
تنظيم الندوة الدولية الرابعة حول الإعلام والقانون ببني ملال المغربية
- 03.05.2025 [22:07]
افتتاح مهرجان السجاد الدولي في باكو لأول مرة
- 03.05.2025 [19:59]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران نخجوان
- 03.05.2025 [15:42]
عقد مشاورات سياسية أولى بين أذربيجان وكينيا
- 03.05.2025 [14:30]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 03.05.2025 [13:43]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
- 03.05.2025 [13:36]
أسعار النفط تنخفض في البورصات العالمية
- 03.05.2025 [12:42]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع وزير الطاقة السوري فرص إقامة تعاون
- 03.05.2025 [12:07]
نادي تراكتور يسطّر إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لدوري إيران للمرة الأولى
- 03.05.2025 [00:11]
نائب مدير أذبرومو: سجاجيد أذربيجان مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية
- 02.05.2025 [19:50]
باكو تستضيف منتدى السجاد الدولي
- 02.05.2025 [16:52]
انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأذربيجاني للدراجات الهوائية
- 02.05.2025 [16:26]
عقد مفاوضات حول مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان وكازاخستان
- 02.05.2025 [16:17]
المغرب يسلم رئاسة المؤتمر الوزاري للبلدان ذات الدخل المتوسط إلى الفلبين
- 02.05.2025 [16:13]
المجدف الأذربيجاني يحصد الذهبية في سباق القوارب الدولي "كأس الرئيس 2025م"
- 02.05.2025 [16:12]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 02.05.2025 [11:36]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني الى 63 دولارا
- 02.05.2025 [11:31]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.05.2025 [11:27]
حملة التشجير في سومغايت
- 02.05.2025 [11:12]
باكو تستضيف المنتدى الرابع لتطوير الأعمال الزراعية
- 02.05.2025 [10:05]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران والدة البطل الوطني بولاد هاشموف
- 01.05.2025 [23:57]
خارجية أذربيجان تصدر بيانا بشأن التوتر بين الهند وباكستان
- 01.05.2025 [21:06]
بي بي تخطط إطلاق استخراج الغاز من حقل تشيراق الغربي نهاية العام الجاري
- 01.05.2025 [19:24]
ليلى علييفا تحضر أمسية "مجرد الثقافة" الموسيقية الإبداعية
- 01.05.2025 [18:23]
بي بي تعلن نقل 600 مليون طن من النفط عبر خط أنبوب باكو – تبيليسي – جيهان
- 01.05.2025 [18:14]
بي بي تعلن حجم الغاز المنقول يوميا من محطة سنغاتشال
- 01.05.2025 [17:13]
تطهير مساحة 6365.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي
- 01.05.2025 [16:22]
نائب وزير خارجية أوكرانيا: نثمن عاليا مساعدات أذربيجان
- 01.05.2025 [16:07]
المجلس الوطني يوافق مع إعادة تعيين كامران علييف لمنصب المدعي العام
- 01.05.2025 [15:38]
نتائج الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز
- 01.05.2025 [15:24]
بصمة مصرية في تدريس الأذربيجانية في أكاديمية الصداقة بالقاهرة
- 01.05.2025 [14:50]
الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء الطرق البرية في قوصار
- 01.05.2025 [14:10]
توقيع مذكرة تفاهم بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومنظمة الإيسيسكو
- 01.05.2025 [13:21]
سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 73 دولارا
- 01.05.2025 [10:59]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.05.2025 [10:51]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 01.05.2025 [10:49]
ليلى علييفا تحضر الحفل الموسيقي لطلبة أكاديمية باكو للموسيقى
- 01.05.2025 [00:52]
نائبة المجلس الوطني: ظهرت فرصة تاريخية لتعزز العلاقات الأذربيجانية الإيرانية
- 30.04.2025 [20:59]
أذربيجان والكويت توسعان العلاقات الثنائية الشاملة
- 30.04.2025 [20:18]
مؤسسة ورئيسة مؤسسة سماتشس الكينية تطلع على فعاليات "أسان خدمت"
- 30.04.2025 [19:44]
نائب وزير العلوم والتعليم الأذربيجاني يحضر القمة الهنغارية التركية
- 30.04.2025 [19:22]
ارتفاع إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان
- 30.04.2025 [19:13]