رئيسة المجلس الوطني تزور الإمارات

باكو، 5 مايو، أذرتاج

سافرت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى الإمارات العربية المتحدة في 5 مايو.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن برنامج الزيارة يتضمن عقد غفاروفا اجتماعات عدة مع مسؤولين بدولة الإمارات.