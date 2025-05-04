أذربيجان تقدمت 4 مراتب بين شركاء بيلاروس التجاريين

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسي ميخائيل مياتليكوف في كلمة ألقاها منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي المنظم في باكو 5 مايو اليوم إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بيلاروس وأذربيجان تتطور بنجاح وقد أظهر المنتدى المنعقد في بيلاروس العام الماضي نتائجه الإيجابية .

وأبلغ رئيس غرفة التجارة البيلاروسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الفترة الماضية بنسبة 46 في المائة .

وأشار مياتليكوف الى ان "أذربيجان تُصدّر إلى بيلاروس بشكل رئيسي الفواكه والخضروات والنفط والمنتجات النفطية وبدورها تُصدّر بيلاروس إلى أذربيجان اللبن ومنتجات اللنن والخشب ومواد البناء الأخرى ونتيجةً لتطور العلاقات التجارية ارتقت أذربيجان من المركز الحادي عشر إلى السابع بين شركاء بيلاروس التجاريين".

واشار رئيس الغرفة التجارية البيلاروسي إلى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال البيلاروسيين في منتدى الأعمال اليوم مؤكدا أن "المنتدى سيُرسي أسسا متينة لعلاقات تعاون جديدة بين الكيانات التجارية ورجال الأعمال وكانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وبيلاروس وما برحت قائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الطيبة وتُعزز العلاقات الاقتصادية رفاهية الشعبين وقوة البلدين".