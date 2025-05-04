ألكسندر أوسمولوفسكي: تعمل في بيلاروس 156 شركة برأس مال أذربيجاني

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس مصفق السلع العام البيلاروسي ألكساندر أوسمولوفسكي في كلمة ألقاها منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي المنظم في باكو 5 مايو اليوم إن 156 شركة برأسمال أذربيجاني تعمل في بيلاروس وقد أنشأت هذه الشركات مجالات الإنتاج في مختلف أنحاء البلد.

وأبلغ رئيس المصفق البيلاروسي أن الرأسمال الأذربيجاني يحتل المركز الثالث في تجارة البورصة التي تعقد في بيلاروس.

وأكد أوسمولوفسكي ان "الشركات العاملة في بيلاروس تعتزم إنشاء شركات إنتاج وتصنيع في أذربيجان أيضا. بيلاروس بلد يُنتج بشكل رئيسي المنتجات الزراعية ولهذا السبب من الممكن إقامة علاقات تعاون أوثق في القطاع الزراعي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفي أذربيجان فرص واعدة للاستثمار الأجنبي وينبغي على رجال أعمالنا استغلالها بفعالية وإن مناقشة التعاون في القطاع الزراعي في منتدى الأعمال المنعقد في باكو اليوم ستكون مفيدة للطرفين".