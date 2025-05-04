توقيع عدد من الوثائق في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع عدد من وثائق التعاون في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي المنعقد في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة بيلاروس العامة للسلع ووكالة أذربيجان لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا.

ووقع الوثيقة رئيس هيئة إدارة كوبيا أورخان محمدوف ورئيس بورصة بيلاروس العامة للسلع ألكسندر أوسمولوفسكي.

كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجانية وبيلاروسية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع وغيرها.