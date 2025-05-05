أذربيجان والسعودية تتعاونان في مجال الرقمنة

باكو، 5 مايو، أذرتاج

سافرت "الأكاديمية الرقمية" في زيارة تالية بالتعاون مع وكالة أذربيجان للابتكار والتطوير الرقمي وجامعة "هيرتي" الألمانية إلى المملكة العربية السعودية لدراسة تجربتها في التحول الرقمي واستكشاف فرص التعاون المشترك.

شارك الوفد الأذربيجاني في جلسات عمل حول التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع الحكومي حيث عرض الحلول الرقمية المتقدمة التي طورتها أذربيجان خاصة في مجال أنظمة التداول الإلكتروني للمستندات.

شملت الزيارة لقاءات مع هيئة الحكومة الرقمية السعودية ووكالة الذكاء الاصطناعي إضافة إلى مناقشات مع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تم عقد جلسات عمل في مركز "كابسارك" لأبحاث الطاقة نوقشت خلالها آفاق التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

وأكد المسؤولون الأذربيجانيون على اهتمام الجانب السعودي بالحلول التقنية التي تقدمها أذربيجان معربين عن تطلعهم لتوسيع نطاق هذا التعاون في المستقبل وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة زيارات نظمتها الأكاديمية سابقاً إلى ألمانيا وسنغافورة بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 70 مسؤولاً يمثلون 43 جهة حكومية مختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.