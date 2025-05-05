مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 5 مايو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 5 مايو أيار.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

ونظرت المحكمة في بداية الجلسة في شريط فيديو آخر يتعلق باحتلال قوات أرمينيا المسلحة محافظة خوجاوند وأظهرت اللقطات التي صُوّرت في أبريل عام 1993 من قبل الأرمن مجموعة من جنود الجيش الأرميني في محافظة خوجاوند التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الأرميني ومن بينهم سيرج ساركيسيان الذي كان رئيس أرمينيا في الفترة 2008-2018م ودافيد إيشخانيان الذي يُحاكم حالياً أمام المحكمة.

وخلال دراسة

شريط الفيديو باللغة الأرمينية بواسطة مترجم تبيّن أن سيرج ساركيسيان جاء لتفقد الوحدات العسكرية.

وتُظهر اللقطات مونتي ملكونيان وهو يقدّم تقريراً إلى سيرج ساركيسيان حيث يقول له ساركيسيان إن "المسألة الآن ليست بوقف إطلاق النار بل تنفيذ عمليات هجومية والاستيلاء على المزيد من الأراضي."

ويُظهر شريط الفيديو لاحقاً قيامهم بجولة تفقدية في المنطقة حيث يجري سيرج ساركيسيان حديثاً مع دافيد إيشخانيان الذي كان في ذلك الوقت قائد الكتيبة الـ 28 في خوجاوند ويقدّم له دافيد إيشخانيان معلومات عن العمليات القتالية والوضع الميداني في اتجاه أغدام وقرية أبدال كوبابلي التابعة للمحافظة.

كما يجري الحديث في مقاطع الفيديو عن تموين الجنود ثم يتبادل سيرج ساركيسيان أحاديث مع الجنود.

ثم طرح المدعي العام أسئلة على المتهم إيشخانيان حول مواد مقاطع الفيديو.

وقال المتهم إيشخانيان ردا على أسئلة المدعي العام إنه يستذكر تصوير مقاطع الفيديو المذكورة وغرض زيارة ساركيسيان المنطقة وابلغ "أنهم قدموا إلى كتيبتي لتفقد أوضاع الكتيبة بالمواقع القتالية."

كما عدد المتهم إيشخانيان أسماء عدد من الأشخاص في مقاطع الفيديو من ساركيسيان وميلكونيان وأقوبيان وكارابيتيان.

وقال المتهم إيشخانيان إنه لا يسعه أن يشرح ما قاله ساركيسيان في الفيديو بشأن ضرورة الاستيلاء على مناطق أكثر.

واكد المتهم إيشخانيان على مشاركة كتيبته في العمليات القتالية الدائرة في أراضي محافظة أغدام فترة يوليو – أغسطس عام 1993م.

ثم عرضت المحكمة مقاطع فيديو عن احتلال قوات أرمينيا المسلحة محافظة لاتشين الأذربيجانية حيث أن مقاطع الفيديو التي صورت من قبل الأرمن في 18 مايو عام 1992م تظهر البيوت المحروقة ومجموعة من جنود أرمينيا ويدل أحد الجنود إلى جندي آخر على أحد البيوت المحروقة قائلا "انظر أشوت، كيف يحترق".

ثم واصلت الجلسة فعالياتها بالاستماع إلى إفادات المتضررين.

وقال المتضرر جمال محمدوف انه من مقيمي قرية جيجيملي بمحافظة لاتشين وان القرية احتلت من قبل قوات أرمينيا في مايو عام 1992م.

وأفاد المتضرر أقا علي ابراهيموف إنه من مقيمي قرية جاغازور بمحافظة لاتشين مؤكدا أن القرية احتلت من قبل قوات أرمينيا في 18 مايو عام 1992م موضحا أن القرية تقع عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية وكانت قوات أرمينيا تهاجم على القرية حتى 8 مايو هجمات غير نظامية ولكنهم أخذوا في شن هجمات نظامية بعد ذلك اليوم كأنها كانت تقاد من قيادة موحدة وكانت القوات الأرمينية تستخدم صواريخ غراد وألازان وقاذفات الهاون كبيرة العيار ومدافع بعيدة المدى.

ثم عرضت في جلسة المحكمة محاضر التحقيق في حادث مجزرة قرية باللي قايا بمحافظة جورانبوي في 28 أغسطس عام 1992م وصورا تعكس فظاعة الحوادث الواقعة فيها.

وتنص الوثائق على استهداف قوات أرمينيا المسلحة بطلقات نارية مكثفة مجموعة من السكان ليلة 28 أغسطس عام 1992م الذين كانوا من مقيمي قرية نقد علي التابعة لمحافظة لاتشين والذين استوطنوا بقرية باللي قايا التابعة لمحافظة جورانبوي الواقعة على مشارف غابة جوليستان بها بعد احتلال محافظة لاتشين حيث أسفر الهجوم الغدر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 9 آخرين ومن بين القتلى 13 امرأة و11 رجلا وكانت أعمار 7 منهم تحت 18 عاما و4 منهم أكثر من 60 عاما.

ثم درست جلسة المحكمة وثائق التحقيق في حادث استهداف السكان الأرمن بقرية جوليستان بمحافظة جورانبوي في 19 سبتمبر عام 1992م حيث تنص الوثائق على أن قوات أرمينيا المسلحة هاجمت على السكان الذين كانوا يحصدون البطاطس بقرية جوليستان مساء الأمر الذي أسفر عن مصرع 20 مسالما رميا بالرصاص مع إصابة بضعة أشخاص آخرين.

كما جاء في الوثائق أن موظفي شرطة قرية أقجاكند لمحافظة جورانبوي سعوا إلى مقاومة مسلحة عند هجوم القوات الأرمينية على قرية جوليستان مع محاولة إجلاء المسالمين من المنطقة الخطيرة وأسفر الحادث عن مقتل 13 شخصا وإصابة 8 آخرين ومن بين القتلى اثنان ومن بين الجرحى اثنان من موظفي الشرطة.

وقال المتضرر بنّت مهدييف إنه لجأ كمشرد من مدينة شوشا إلى قرية نقد علي التابعة لمحافظة لاتشين مؤكدا أن القرية احتلت في 17-18 مايو عام 1992م الأمر الذي جعله اضطر إلى الهجرة إلى قرية باللي قايا بمحافظة جورانبوي وشدد على أن الأرمن هاجموا على القرية في 28 أغسطس عام 1992م وقتلوا 24 شخصا وكان بينهم والده ووالدته وشقيقاه وشقيقته وسائر أقاربه وكذلك زوجة رفيقه وزير و6 أولاده الذين كان عمر أصغرهم 6 أشهر.

كما قالت المتضررة شهلاء قولييفا إنها لجأت كمشردة من محافظة لاتشين بعد احتلالها إلى قرية باش قيشلاق التابعة لمحافظة جورانبوي في مايو عام 1992م ثم إلى قرية باللي قايا بنفس المحافظة وأضافت انها شهدت مروحية في المنطقة في 27 أغسطس عام 1992م مضيفة أن المنطقة اشتعلت بالنيران ليلة 28 أغسطس وقالت انها نجت من الحادث بسبب سقوطها من الكوخ في وادي الغابة القريبة مع انها كانت مصابة برصاص.

وقال المتضرر ناصر الدين مصطفايف إن القوات الأرمينية استهدفتهم عندما كان هو مع سكان قرية جوليستان يحصدون البطاطس بالمزرعة مضيفا انه أصيب برصاص في قدمه.

وقالت المتضررة صاحبة مصطفايفا إنها تعرضت لطلقات نارية في 19 سبتمبر عام 1992م عندما كانت على طريقها العائد إلى بيتها في سيارة والدها كاظم مع جدها سلمان من حصاد البطاطس من قرية جوليستان مؤكدة انها أصيب برجلها واغشي عليها وكانت ابنة 12 عاما وعلمت فيما بعد أن والدها وجدها قتلا رميا بالرصاص في ذلك الحادث الذي أودى بحياة عدد كبير من الناس.

كما قال المتضرر نوفل نورييف انه أصيب بعينه برصاص عندما كان يرجع من حصاد البطاطس من قرية جوليستان الجورانبوية في 19 سبتمبر عام 1992م.

وقال المتضرر خال الدين رستموف إنه كان موظف شرطة قرية أشاغي أقجاكند بمحافظة جورانبوي مؤكدا أن عددا كبيرا من السكان الذين كانوا يحصدون البطاطس بقرية جوليستان تعرضوا لطلقات نارية من طرف القوات الارمينية في 19 سبتمبر عام 1992م الأمر الذي أدى إلى مقتل فريقيه الشرطيين سليمانوف وكاظموف مع اصابته هو والشرطي طيبوف.

ثم أعلنت المحكمة وثائق الطب الشرعي الخاصة بالمتضررين.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 8 مايو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.